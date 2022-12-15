США запустили підрозділ космічних сил у Південній Кореї на тлі загроз КНДР

Збройні сили США у Південній Кореї запустили новий підрозділ космічних сил у рамках нарощування союзниками зусиль щодо більш ефективної протидії ядерним та ракетним загрозам з боку КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Командувач збройних сил США в Кореї генерал Пол ЛаКамера заявив на церемонії на авіабазі Осан, що цей підрозділ підвищить здатність Штатів забезпечувати мир і безпеку на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії.
Очолить космічний підрозділ, якому поставлено завдання виявляти та відстежувати ракети, що наближаються, а також зміцнювати загальний космічний потенціал Збройних сил, підполковник Джошуа Маккалліон.
Сеул і Вашингтон прагнуть зміцнити співробітництво в галузі безпеки, щоб стримати Північну Корею, яка цього року випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти материкової частини США.
ВПС Південної Кореї також створили власний космічний підрозділ у грудні, щоб зміцнити свої сили та оперативні можливості разом із Космічними силами США.
У Міноборони Сеула заявили, що створення американського космічного компонента не має нічого спільного за участю Південної Кореї в існуючих програмах протиракетної оборони.
Загалом у Південній Кореї розміщено близько 28 500 американських військовослужбовців відповідно до договору про взаємну оборону, укладеного після того, як Корейська війна 1950-1953 років закінчилася перемир'ям, а не мирним договором.
Додамо, що минулого місяця Індо-Тихоокеанське командування США та Центральне командування розмістили свої космічні підрозділи на Гаваях та у Флориді.
Нагадаємо, раніше КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Перед цим, 17 листопада, Північна Корея випустила ракету у бік сусідів.
До цього в КНДР заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.
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