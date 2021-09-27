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США запустили в космос спутник, который будет следить за изменениями климата

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, в 21: 12 по киевскому времени состоялся запуск ракеты Atlas V вместе со спутником Landsat 9. США будут использовать аппарат для исследования глобальных изменений климата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска NASA.

Отмечается, что запуск ракеты состоялся со стартовой площадки SLC-3E, что расположен в Калифорнии.

Спутник вышел на полярную солнечно-синхронную круговую орбиту на высоте 705 километров и наклоном 98,2 градуса. Аппарат будет двигаться со скоростью 26 972 км/ч и делать оборот вокруг нее всего за 99 минут.

США будут использовать Landsat 9 для сбора данных о глобальных изменениях климата и оперативного реагирования в случае угрозы.

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Соединенные Штаты Америки