США запустили в космос спутник, который будет следить за изменениями климата

Отмечается, что запуск ракеты состоялся со стартовой площадки SLC-3E, что расположен в Калифорнии.

Спутник вышел на полярную солнечно-синхронную круговую орбиту на высоте 705 километров и наклоном 98,2 градуса. Аппарат будет двигаться со скоростью 26 972 км/ч и делать оборот вокруг нее всего за 99 минут.

США будут использовать Landsat 9 для сбора данных о глобальных изменениях климата и оперативного реагирования в случае угрозы.