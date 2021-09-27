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США запустили в космос супутник, який слідкуватиме за змінами клімату

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, о 21:12 за київським часом відбувся запуск ракети Atlas V разом із супутником Landsat 9. США використовуватимуть апарат для дослідження глобальних змін клімату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску від NASA.

Зазначається, що запуск ракети відбувся зі стартового майданчика SLC-3E, що розташований у Каліфорнії.

Супутник вийшов на полярну сонячно-синхронну кругову орбіту на висоті 705 кілометрів та нахилом 98,2 градуса. Апарат рухатиметься зі швидкістю 26 972 км/год й робитиме оберт навколо неї лише за 99 хвилин.

США використовуватимуть Landsat 9 для збирання даних щодо глобальних змін клімату й оперативного реагування у разі загрози.

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