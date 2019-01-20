США запустили в космос разведывательный спутник

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Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник

В США сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на United Launch Alliance (ULA).

Как сообщается, официальной информации о его предназначении и стоимости также нет.

"Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой этого актива, важного для поддержки миссий по обеспечению национальной безопасности. Спасибо всей команде за настойчивость, преданность делу и сосредоточенность на 100%-ном успехе миссии", - говорится в сообщении.

Отметим, изначально запуск должен был состояться 8 декабря 2018 года, однако его несколько раз откладывали из-за технических проблем.

Кроме того, следующий запуск Delta IV должен состояться 13 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран выразил готовность в скором времени запустить в космос новый искусственный спутник после неудачного пуска.

Как писало РБК-Украина, 22 ноября Иран пригрозил Соединенным Штатам ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют. Между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность, а базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в радиусе действия иранских ракет.