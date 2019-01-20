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США запустили в космос розвідувальний супутник

Новини » Телеком & IT    20.01.2019 - 04:59
США запустили в космос розвідувальний супутник
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Ракета Delta IV Heavy вивела на орбіту супутник

У США надважка ракета-носій Delta IV Heavy вивела на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на United Launch Alliance (ULA).

Як повідомляється, офіційної інформації про його призначення і вартість також немає.

"Вітаємо нашу команду і наших партнерів з успішною доставкою цього активу, важливого для підтримки місій по забезпеченню національної безпеки. Спасибі всій команді за наполегливість, відданість справі і зосередженість на 100%-ном успіху місії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, спочатку запуск повинен був відбутися 8 грудня 2018 року, однак його кілька разів відкладали через технічні проблеми.

Крім того, наступний запуск Delta IV повинен відбутися 13 березня з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран висловив готовність незабаром запустити в космос новий штучний супутник після невдалого пуску.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 листопада Іран пригрозив Сполученим Штатам ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують. Між Тегераном і Вашингтоном зростає напруженість, а бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в радіусі дії іранських ракет.

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