UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю

Фото: США запустили у космос апарат для збору сонячної енергії і передачі її на Землю (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У вівторок, 3 січня, компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з місією Transporter-6. Завдяки цьому у космос вивели рекордні 114 супутників серед яких один з установкою з Калтеху – демонстратором для збору і передачі сонячної енергії на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET.

Що таке

Пристрій призначений для перевірки роботи низки ключових елементів майбутніх орбітальних сонячних електростанцій.

Апарат містить три ключові елементи для випробування технологій:

  • блок розгортання масиву панелей на орбіті (DOLCE),
  • набір із 22 різних типів фотоелементів для оцінювання ефективності кожного (ALBA),
  • модуль для передачі мікрохвильової енергії на Землю (MAPLE).

Перші експерименти з демонстратором почнуться вже через кілька тижнів після запуску. Одні з них будуть проведені швидко, проте для інших треба тижні й місяці збору даних.

На відео показано як влаштований

Навіщо він потрібен

Коли-небудь із може розвинутися технологія промислового виробництва масивів сонячних панелей, що розгортаються у космосі, де немає перешкод сонячним променям у вигляді атмосфери та хмар, а також повністю відсутні ночі. Сонячну енергію на орбіті можна виробляти безперервно, передаючи на Землю чисту енергію, що особливо стане в пригоді для тих куточків Землі, де чисту енергетику розвинути не можна через природні або економічні причини.

Нагадаємо,3 січня, на борту ракети-носія Falcon-9 запустили в космос український наносупутник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКосмічна розвідкаSpaceXЗапуск ракети в космос