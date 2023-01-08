США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю

Що таке

Пристрій призначений для перевірки роботи низки ключових елементів майбутніх орбітальних сонячних електростанцій.

Апарат містить три ключові елементи для випробування технологій:

блок розгортання масиву панелей на орбіті (DOLCE),

набір із 22 різних типів фотоелементів для оцінювання ефективності кожного (ALBA),

модуль для передачі мікрохвильової енергії на Землю (MAPLE).

Перші експерименти з демонстратором почнуться вже через кілька тижнів після запуску. Одні з них будуть проведені швидко, проте для інших треба тижні й місяці збору даних.

На відео показано як влаштований

Навіщо він потрібен

Коли-небудь із може розвинутися технологія промислового виробництва масивів сонячних панелей, що розгортаються у космосі, де немає перешкод сонячним променям у вигляді атмосфери та хмар, а також повністю відсутні ночі. Сонячну енергію на орбіті можна виробляти безперервно, передаючи на Землю чисту енергію, що особливо стане в пригоді для тих куточків Землі, де чисту енергетику розвинути не можна через природні або економічні причини.