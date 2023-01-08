США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю

У вівторок, 3 січня, компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з місією Transporter-6. Завдяки цьому у космос вивели рекордні 114 супутників серед яких один з установкою з Калтеху – демонстратором для збору і передачі сонячної енергії на Землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET.
Пристрій призначений для перевірки роботи низки ключових елементів майбутніх орбітальних сонячних електростанцій.
Апарат містить три ключові елементи для випробування технологій:
Перші експерименти з демонстратором почнуться вже через кілька тижнів після запуску. Одні з них будуть проведені швидко, проте для інших треба тижні й місяці збору даних.
Коли-небудь із може розвинутися технологія промислового виробництва масивів сонячних панелей, що розгортаються у космосі, де немає перешкод сонячним променям у вигляді атмосфери та хмар, а також повністю відсутні ночі. Сонячну енергію на орбіті можна виробляти безперервно, передаючи на Землю чисту енергію, що особливо стане в пригоді для тих куточків Землі, де чисту енергетику розвинути не можна через природні або економічні причини.
Нагадаємо,3 січня, на борту ракети-носія Falcon-9 запустили в космос український наносупутник.
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