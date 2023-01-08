США запустили в космос аппарат для сбора и передачи солнечной энергии на Землю

Что такое

Устройство предназначено для проверки работы ряда ключевых элементов будущих орбитальных солнечных электростанций.

Аппарат содержит три ключевых элемента для испытания технологий:

блок развертывания массива панелей на орбите (DOLCE),

набор из 22 различных типов фотоэлементов для оценки эффективности каждого (ALBA),

модуль для передачи микроволновой энергии на Землю (MAPLE)

Первые эксперименты с демонстратором начнутся через несколько недель после запуска. Одни из них будут проведены быстро, однако для других требуются недели и месяцы сбора данных.

На видео показано как устроенный

Зачем он нужен

Когда-нибудь из может развиться технология промышленного производства массивов солнечных панелей, развертывающихся в космосе, где нет помех солнечным лучам в виде атмосферы и облаков, а также полностью отсутствуют ночи. Солнечную энергию на орбите можно производить непрерывно, передавая на Землю чистую энергию, что особенно пригодится для тех уголков Земли, где чистую энергетику развить нельзя по естественным или экономическим причинам.