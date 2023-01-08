США запустили в космос аппарат для сбора и передачи солнечной энергии на Землю

Во вторник, 3 января, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с миссией Transporter-6. Благодаря этому в космос вывели рекордные 114 спутников, среди которых один с установкой из Калтеха – демонстратором для сбора и передачи солнечной энергии на Землю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNET.
Устройство предназначено для проверки работы ряда ключевых элементов будущих орбитальных солнечных электростанций.
Аппарат содержит три ключевых элемента для испытания технологий:
Первые эксперименты с демонстратором начнутся через несколько недель после запуска. Одни из них будут проведены быстро, однако для других требуются недели и месяцы сбора данных.
Когда-нибудь из может развиться технология промышленного производства массивов солнечных панелей, развертывающихся в космосе, где нет помех солнечным лучам в виде атмосферы и облаков, а также полностью отсутствуют ночи. Солнечную энергию на орбите можно производить непрерывно, передавая на Землю чистую энергию, что особенно пригодится для тех уголков Земли, где чистую энергетику развить нельзя по естественным или экономическим причинам.
Напомним, 3 января, на борту ракеты-носителя Falcon-9 запустили в космос украинский наноспутник.
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