У США український наносупутник запустили в космос
Сьогодні, 3 січня, у США пройшов успішний запуск у космос ракети-носія Falcon-9 з українським наносупутником на борту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX у Twitter.
Компанія оприлюднила відео, на якому можна побачити запуск ракети з мису Канаверал у США.
Liftoff! pic.twitter.com/xH6ulPu0YM- SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023
Варто зауважити, що український наносупутник PolyITAN-HP-30, який сьогодні запустили в космос, було розроблено вченими Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Планується, що після виходу на орбіту він забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.
Нагадаємо, ще вчора, 2 січня, у Міністерстві освіти та науки України анонсували запуск українського наносупутника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.