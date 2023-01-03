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У США український наносупутник запустили в космос

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Вівторок 03 січня 2023 17:39
У США український наносупутник запустили в космос Ілюстративне фото: у США український наносупутник запустили до космосу (flickr by Official SpaceX Photos)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 січня, у США пройшов успішний запуск у космос ракети-носія Falcon-9 з українським наносупутником на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX у Twitter.

Компанія оприлюднила відео, на якому можна побачити запуск ракети з мису Канаверал у США.

Варто зауважити, що український наносупутник PolyITAN-HP-30, який сьогодні запустили в космос, було розроблено вченими Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Планується, що після виходу на орбіту він забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Нагадаємо, ще вчора, 2 січня, у Міністерстві освіти та науки України анонсували запуск українського наносупутника.

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Сполучені Штати Америки Falcon 9 SpaceX
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