У США український наносупутник запустили в космос

Ілюстративне фото: у США український наносупутник запустили до космосу (flickr by Official SpaceX Photos)

Сьогодні, 3 січня, у США пройшов успішний запуск у космос ракети-носія Falcon-9 з українським наносупутником на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX у Twitter.

Компанія оприлюднила відео, на якому можна побачити запуск ракети з мису Канаверал у США. Liftoff! pic.twitter.com/xH6ulPu0YM - SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023 Варто зауважити, що український наносупутник PolyITAN-HP-30, який сьогодні запустили в космос, було розроблено вченими Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Планується, що після виходу на орбіту він забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.