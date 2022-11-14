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США запроваджують санкції проти закупників військових технологій для Росії

Фото: Джанет Єллен, голова Мінфіну США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть запроваджені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

Під обмеження потраплять 14 осіб та 28 організацій, включаючи фінансових посередників. Інформація буде опублікована пізніше у понеділок, 14 листопада.

"Це частина наших більш масштабних зусиль щодо зриву військових дій Росії та позбавлення її необхідного обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю", - сказала Єллен.

Міністр фінансів США додала, що Вашингтон тісно взаємодіє з країнами G7 щодо запровадження цін на російську нафту. На її думку, це знизить світові ціни на енергоносій та скоротить доходи Москви.

"Припинення російської війни є моральним імперативом. І залишається найкращим, що ми можемо зробити, щоб допомогти глобальній економіці", - додала вона.

Нагадаємо, Росія хоче, щоб Захід послабив санкції щодо державного "Россільгоспбанку", щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про експорт українського продовольства.

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