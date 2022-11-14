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США вводят санкции против закупщиков военных технологий для России

Фото: Джанет Йеллен, глава Минфина США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", которая занималась закупкой военных технологий для Москвы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Под ограничения попадут 14 человек и 28 организаций, включая финансовых посредников. Информация будет опубликована позже в понедельник, 14 ноября.

"Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий России и по лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - сказала Йеллен.

Министр финансов США добавила, что Вашингтон тесно взаимодействует со странами G7 по поводу введения цен на российскую нефть. По ее мнению, это снизит мировые цены на энергоноситель и сократит доходы Москвы.

"Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике", - добавила она.

Напомним, Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.

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