США вводят санкции против закупщиков военных технологий для России

Под ограничения попадут 14 человек и 28 организаций, включая финансовых посредников. Информация будет опубликована позже в понедельник, 14 ноября.

"Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий России и по лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - сказала Йеллен.

Министр финансов США добавила, что Вашингтон тесно взаимодействует со странами G7 по поводу введения цен на российскую нефть. По ее мнению, это снизит мировые цены на энергоноситель и сократит доходы Москвы.

"Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике", - добавила она.

Напомним, Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.

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