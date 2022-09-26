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США запровадили заборону вже проти четвертого іранського літака за польоти до Росії

Фото: США запровадили санкції проти іранських транспортних літаків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство торгівлі США включило четвертий іранський транспортний літак до списку літаків, які порушують експортний контроль США відповідно до раніше введених санкцій адміністрації Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

19 вересня відомство додало до списку три іранські вантажні літаки Boeing 747. Четвертий літак належить іранській авіакомпанії Saha Airlines, яка є структурною частиною ВПС Ірану.

Транспортний літак американського виробництва, доданий до списку санкцій, кілька разів відвідував Росію без належного дозволу Міністерства торгівлі США.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.

Також стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.

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Санкції проти ІрануСполучені Штати Америки