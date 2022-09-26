США ввели запрет уже против четвертого иранского самолета за полеты в Россию

Министерство торговли США включило четвертый иранский транспортный самолет в список самолетов, которые нарушают экспортный контроль США в соответствии с ранее введенными санкциями администрации Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
19 сентября ведомство добавило в список три иранских грузовых самолета Boeing 747. Четвертый самолет принадлежит иранской авиакомпании Saha Airlines, которая является структурной частью ВВС Ирана.
Транспортный самолет американского производства, добавленный в санкционный список, несколько раз посещал Россию без надлежащего разрешения Министерства торговли США.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.
Также стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, которые производят ударные беспилотники по заказу российской армии.
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