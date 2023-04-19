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США запровадили санкції проти компаній, які постачали Ірану електроніку для безпілотників

Фото: прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 19 квітня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило одну фізичну та шість юридичних осіб у мережу ухилення від санкцій, яка сприяла закупівлі Іраном електронних компонентів для його військових програм, у тому числі використовуваних у безпілотних літальних апаратах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянин Ірану Мехді Хошгадам є директором компанії "PASNA" і відповідає за ухилення від санкцій. Використовуючи численні підставні компанії, Хошгхадам шукав різні електронні компоненти в іноземних постачальників, переважно з Китаю.

Також йдеться про підставні компанії в Гонконгу та Малайзії. Внаслідок сьогоднішніх дій все майно у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах чи у володінні, чи під контролем осіб США, мають бути заблоковані.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти осіб та компаній, які допомагають Ірану виготовляти безпілотники.

До цього повідомлялось, що у четвер, 9 березня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ряду китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

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Сполучені Штати АмерикиКитайІранГонконгМалайзияСанкції проти Ірану