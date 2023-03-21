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США запровадили санкції проти компаній, які допомагають Ірану виробляти безпілотники

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Вівторок 21 березня 2023 17:50
США запровадили санкції проти компаній, які допомагають Ірану виробляти безпілотники Фото: США запровадили санкції проти компаній, які допомагають Ірану виробляти безпілотники (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти осіб та компаній, які допомагають Ірану виготовляти безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.

США ввели санкції щодо чотирьох юридичних та трьох фізичних осіб, які надають підтримку Ірану у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів та озброєнь.

Мова йде про закупівлю двигунів європейського походження, закупівлю яких займалося Міністерством оборони та тилу збройних сил Ірану.

"Добре задокументоване поширення Іраном БПЛА та звичайних озброєнь своїм маріонеткам продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність", - заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

Під обмеження з боку США потрапили два громадяни Ірану та один громадянин Туреччини. Також під санкції потрапили три юридичних особи з Ірану та одна із Туреччини.

Нагадаємо, що у четвер, 9 березня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ряду китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

У четвер, 2 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти нафтохімічних компаній Ірану.

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