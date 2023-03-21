ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану производить беспилотники

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 17:50
США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану производить беспилотники Фото: США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану производить беспилотники (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лиц и компаний, помогающих Ирану производить беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

США ввели санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, оказывающих поддержку Ирану в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и вооружений.

Речь идет о закупке двигателей европейского происхождения, закупку которых занималось Министерством обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений своим марионеткам продолжает взрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.

Под ограничения со стороны США попали два гражданина Ирана и один гражданин Турции. Также под санкции попали три юридических лица из Ирана и одно из Турции.

Напомним, что в четверг, 9 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

В четверг, 2 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нефтехимических компаний Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Турция Санкции против Ирана
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе