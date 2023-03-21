США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану производить беспилотники

Во вторник, 21 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лиц и компаний, помогающих Ирану производить беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

США ввели санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, оказывающих поддержку Ирану в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и вооружений.

Речь идет о закупке двигателей европейского происхождения, закупку которых занималось Министерством обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений своим марионеткам продолжает взрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.

Под ограничения со стороны США попали два гражданина Ирана и один гражданин Турции. Также под санкции попали три юридических лица из Ирана и одно из Турции.