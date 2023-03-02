США запровадили санкції проти іранських та китайських компаній: подробиці
У четвер, 2 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти нафтохімічних компаній Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.
Санкції були запроваджені проти наступних юридичних осіб:
- Бушерська нафтохімічна компанія (Іран);
- Нафтохімічна компанія Shiraz Petrochemical (Іран);
- Китайська компанія, що займаються судноплавством;
- Global Marine Ship Management (Китай);
- Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited (Китай);
- Вєтнамська нафтогазова компанія Golden Lotus Oil Gas;
- Real Estate Joint Stock Company (В'єтнам);
- Swedish Management з Об'єднаних Арабських Еміратів.
У чорний список потрапили два десятки танкерів із перевезення нафтохімічної продукції, суховантажів під прапорами В'єтнаму, Китаю, Панами, Сан-Томе та Прінсіпі, Сент-Вінсента та Гренадін, Того та Тувалу.
Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.
РФ досі отримує доступ до мікросхем та західних технологій через Іран та КНДР.
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