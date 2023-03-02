США запровадили санкції проти іранських та китайських компаній: подробиці

У четвер, 2 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти нафтохімічних компаній Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.

У чорний список потрапили два десятки танкерів із перевезення нафтохімічної продукції, суховантажів під прапорами В'єтнаму, Китаю, Панами, Сан-Томе та Прінсіпі, Сент-Вінсента та Гренадін, Того та Тувалу.

Санкції були запроваджені проти наступних юридичних осіб:

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

РФ досі отримує доступ до мікросхем та західних технологій через Іран та КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.