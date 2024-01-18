США запровадили санкції проти 17 танкерів за перевезення російської нафти

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає перші у 2024 році заходи щодо забезпечення обмеження цін на нафту, спрямовані проти судноплавної компанії, пов'язаної з порушенням обмеження цін.

"Сьогоднішні дії ще раз демонструють, що будь-хто, хто порушить цінову межу, зіткнеться з наслідками", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеймо.

За його словами, ніхто не повинен сумніватися в прагненні західної коаліції зупинити тих, хто допомагає Кремлю.

Хто потрапив під санкції

Судноплавна компанія Hennesea Holdings Limited (Hennesea), що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, є кінцевим власником 18 суден, включно із судном HS Atlantica, яке OFAC раніше визначило як таке, що займається транспортуванням сирої нафти російського походження за ціною, вищою за 60 доларів за барель.

Незадовго до набрання чинності ціновим обмеженням компанія Hennesea, заснована наприкінці 2022 року, придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти. Танкери, що належать компанії Hennesea, неодноразово здійснювали заходи в порти Російської Федерації.

Зазначається, що під обмеження також потрапили 17 танкерів, які належать цій компанії.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Нещодавно Reuters писало, що додаткові заходи, які США запровадили для контролю стелі на російську нафту, знизили ціну, яку Росія може отримати за свою нафту на світових ринках, і скоротили доходи Кремля для війни з Україною.