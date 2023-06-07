США запровадили новий пакет санкцій за допомогу у створенні балістичних ракет для Ірану

Сполучені Штати ввели санкції щодо більше десятка фізичних та юридичних осіб у Китаї, Гонконгу та Ірані за допомогу у закупівлі деталей та технологій для створення Іраном балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати незаконні транснаціональні мережі закупівель, які таємно підтримують іранське виробництво балістичних ракет та інші військові програми", - заявив заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У заяві міністерства фінансів аташе Ірану з питань оборони в Пекіні Давуд Дамгані звинувачується у координації військових закупівель з Китаю для іранських кінцевих користувачів, включаючи дочірні компанії Міністерства оборони та тилу збройних сил Ірану.

Також під санкції підпадають компанії Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а також виробники електроніки MODAFL та PCI.

Китайську компанію Zhejiang Qingji Ind Co включили до списку санкцій за продаж Ірану центрифуг та іншого обладнання.

Також серед тих, хто потрапив під санкції, були Hong Kong Ke.Do International Trade та китайська Qingdao Zhongrongtong Trade Development, які Мінфін США звинуватив у продажу Ірану кольорових металів подвійного призначення.

Іран провів випробування балістичної ракети

Зазначимо, що Іран нещодавно провів випробування балістичної ракети Khorramshahr-4 , яка здатна бити за цілями на відстані до 2 тисяч кілометрів. Передбачається, що нова розробка має боєголовку вагою 1500 кг. Ракети цього класу також відомі своєю унікальною системою наведення та контролю на етапі польоту.

У Міноборони країни після випробувань заявляли, що ця ракета покликана "допомогти досягненню миру та стабільності в регіоні".

У Пентагоні США ще в березні заявляли про те, що Іран може виготовити матеріали для однієї ядерної бомби за 12 днів. У Франції випробування нової ракети назвали тривожним сигналом.