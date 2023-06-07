США ввели новый пакет санкций за помощь в создании баллистических ракет для Ирана
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и Иране за помощь в закупке деталей и технологий для создания Ираном баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, которые тайно поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", - заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
В заявлении министерства финансов атташе Ирана по вопросам обороны в Пекине Давуд Дамгани обвиняется в координации военных закупок из Китая для иранских конечных пользователей, включая дочерние компании Министерства обороны и тыла вооруженных сил Ирана.
Также под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.
Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.
Также среди тех, кто попал под санкции, были Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые Минфин США обвинил в продаже Ирану цветных металлов двойного назначения.
Иран провел испытания баллистической ракеты
Отметим, что Иран недавно провел испытания баллистической ракеты Khorramshahr-4, которая способна бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. Предполагается, что новая разработка обладает боеголовкой весом 1500 кг. Ракеты этого класса также известны своей уникальной системой наведения и контроля на этапе полета.
В Минобороны страны после испытаний заявляли, что эта ракета призвана "помочь достижению миру и стабильности в регионе".
При этом в Пентагоне США еще в марте заявляли о том, что Иран может изготовить материалы для одной ядерной бомбы за 12 дней. Во Франции испытания новой ракеты назвали тревожным сигналом.
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