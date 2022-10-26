США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану: подробиці

Серед фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, є олігархи, які здобули широку популярність за захоплення та корупцію політичних та економічних інститутів Молдови, а також ті, хто діє як інструменти російської кампанії глобального впливу, яка прагне маніпулювати Сполученими Штатами та їх союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.

Мова йде про колишнього урядовця Молдови Володимир Плахотнюк, який брав участь у захопленні держави, контролюючи та маніпулюючи ключовими секторами уряду Молдови, включаючи правоохоронні органи. Також обмеження запровдили щодо Ілана Шора. Це молдавський політик та голова Партії Шор, популістської молдавської політичної партії.

Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії. Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації. Санкції були запровадженні щодо російської естрадної співачки Сари Львівни Шор, більш відомою під псевдонімом "Жасмін".

Також під обмеження потрапив Ігор Юрійович Чайка, який є сином колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки. Саме Ігор Чайка спільно з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим розробив докладні плани щодо повалення влади президента Молдови. До санкційного списку США потрапили численні юридичні особи, власником яких є Ігор Чайка.

Також під обмеження потрапили чиновники з Ірану, яких США вважають відповідальними за пригнічення протестів та інтернет-цензуру, що триває у країні. До списку потрапило керівництво Корпусу стражів ісламської революції, чиновники провінцій Систан та Белуджистан та іранські тюремні чиновники.