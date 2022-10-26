США ввели новые санкции против России и Ирана: подробности

Среди физических и юридических лиц, попавших под санкции, есть олигархи, получившие широкую популярность за захват и коррупцию политических и экономических институтов Молдовы, а также действующие как инструменты российской кампании глобального влияния, стремящейся манипулировать Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину.

Речь идет о бывшем чиновнике из Молдовы Владимире Плахотнюке, который участвовал в захвате государства, контролируя и манипулируя ключевыми секторами правительства Молдовы, включая правоохранительные органы. Также ограничения провели в отношении Илана Шора. Это молдавский политик и глава Партии Шор, популистской молдавской политической партии.

Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России. Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации. Санкции были введены в отношении российской эстрадной певицы Сары Львовны Шор, более известной под псевдонимом "Жасмин".

Также под ограничение попал Игорь Юрьевич Чайка, являющийся сыном бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Именно Игорь Чайка совместно с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым разработал подробные планы по свержению власти президента Молдовы. В санкционный список США попали многочисленные юридические лица, владельцем которых является Игорь Чайка.

Также под ограничения попали чиновники из Ирана, которых США считают ответственными за угнетение протестов и продолжающуюся в стране интернет-цензуру. В список попали руководство Корпуса стражей исламской революции, чиновники провинций Систан и Белуджистан и иранские тюремные чиновники.