У США запропонували план із припинення поставок напівпровідників до Росії

Сенатори від двох партій запропонували законопроєкт, який буде покликаний зупинити постачання американських технологій і напівпровідників до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

План, запропонований сенаторами Міттом Ромні та Меггі Гассан, передбачає створення центру для координації зусиль із припинення поставок американських напівпровідників, штучного інтелекту і квантових технологій до таких країн, як Китай, Росія, Іран і Північна Корея.

У межах нового законодавства для фінансування центру знадобиться 25 мільйонів доларів у 2025 фінансовому році.

"Ми повинні перешкодити нашим супротивникам купувати і зловживати технологіями, розробленими в Америці", - заявив Хасан.

Чим ще може бути корисний закон

За його словами, цей двопартійний закон посилить експортний контроль завдяки збільшенню ресурсів для виявлення, розслідування та запобігання потенційним експортним порушенням.

Закон також буде покликаний з'ясувати, чи слід розміщувати за кордоном більше співробітників правоохоронних органів США, що займаються експортним контролем.