США не запросили на саміт військових представників у Парижі, - AP

За даними видання, США не були запрошені на саміт, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримку миру в Україні після припинення вогню.

Повідомляється, що в переговорах у Парижі візьмуть участь начальники штабів або їхні представники майже всіх 32 країн-членів НАТО, окрім США. Запрошення на зустріч не отримали також Хорватія й Чорногорія.

На саміті військові обговорять, як міжнародні сили безпеки, запропоновані Францією та Британією, мають запобігти повторному великомасштабному наступу Росії після можливого припинення бойових дій.

За словами обізнаного французького чиновника, склад сил безпеки може включати важке озброєння та стратегічні запаси зброї, які можуть бути швидко перекинуті - протягом годин або днів - для підтримки оборони України у разі порушення перемир’я російськими військами.

У другій частині зустрічі заплановані "більш точні та конкретні" обговорення, під час яких учасників запросять висловити готовність та можливості своїх військових структур щодо участі в ініціативі.

Однак остаточне рішення про участь у місії прийматиметься на політичному рівні керівниками держав.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, Франція запланувала зустріч начальників штабів країн, які можуть допомогти Україні. Французький президент Емануель Макрон припустив, що мир в Україні, ймовірно, вимагатиме розміщення в країні європейських солдатів, які "не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, перебуватимуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання".

Тому 11 березня президент Франції збере в Парижі "начальників штабів країн, які хочуть узяти на себе відповідальність щодо цього". ЗМІ повідомляють, що Макрон теж буде присутній на цій зустрічі.