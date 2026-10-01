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США не запросили низку ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО, - Politico

09:45 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)

Пентагон не запросив Велику Британію, Францію та країни Балтії на зустріч щодо майбутнього НАТО. Це викликало занепокоєння серед дипломатів через можливе посилення розколу всередині Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами шести дипломатів, обізнаних із підготовкою зустрічі, захід у Польщі, який організовує заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, фактично стане робочою групою для обговорення майбутнього НАТО.

Однак Велика Британія, Франція та країни Балтії, які мають значні оборонні бюджети й відіграють важливу роль в Альянсі, не отримали запрошень, через що їхні представники намагаються з’ясувати причини такого рішення, зазначили у виданні.

Дипломати побоюються, що адміністрація США може віддавати перевагу окремим союзникам, що ще більше посилить розбіжності всередині НАТО.

"Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого", - наголосив представник однієї з виключених країн-союзників.

Білий дім не відповів на запит видання про коментар, а Пентагон відмовився від нього.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США розглядають план масштабного скорочення своєї військової присутності в Європі, що може передбачати виведення десятків тисяч солдатів, а також авіації, кораблів та озброєння.

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