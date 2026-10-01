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США не пригласили ряд ключевых союзников на встречу, посвященную будущему НАТО, - Politico

09:45 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)

Пентагон не пригласил Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу, посвященную будущему НАТО. Это вызвало беспокойство среди дипломатов из-за возможного усиления раскола внутри Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам шести дипломатов, осведомленных о подготовке встречи, мероприятие в Польше, которое организует заместитель министра обороны США Элбридж Колби, фактически станет рабочей группой для обсуждения будущего НАТО.

Однако Великобритания, Франция и страны Балтии, обладающие значительными оборонными бюджетами и играющие важную роль в Альянсе, не получили приглашений, из-за чего их представители пытаются выяснить причины такого решения, отметили в издании.

Дипломаты опасаются, что администрация США может отдавать предпочтение отдельным союзникам, что еще больше усугубит разногласия внутри НАТО.

"Мы делаем все, что от нас требуют. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока не сообщили многое", - подчеркнул представитель одной из исключенных стран-союзников.

Белый дом не ответил на запрос издания о комментарии, а Пентагон отказался от него.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США рассматривают план масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе, что может предусматривать вывод десятков тысяч солдат, а также авиации, кораблей и вооружения.

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