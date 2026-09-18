США розглядають скорочення військ у Європі на тлі загрози російської агресії, - ЗМІ

США розглядають план масштабного скорочення своєї військової присутності в Європі, що може передбачати виведення десятків тисяч солдатів, а також авіації, кораблів та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За даними сімох чинних та колишніх посадовців США і країн Заходу, Пентагон вивчає можливість виведення близько третини американського контингенту, тобто 25 тисяч осіб. Водночас деякі джерела зазначають, що скорочення може виявитися ще суттєвішим і торкнутися половини сил - до 40 тисяч військовослужбовців.

У європейських столицях та серед американських законодавців від обох партій висловлюють глибоке занепокоєння через такі плани. Вони побоюються, що виведення військ лише додасть сміливості Росії та послабить стримування агресора.

У разі реалізації цього сценарію це стане найбільшим скороченням 80-тисячного американського угруповання в Європі від часів завершення холодної війни в 1990-х роках.

Які країни опиняться під ударом

Скорочення першочергово може торкнутися Німеччини, Італії та Іспанії, де дислокована основна частина сил США. При цьому лідери цих трьох країн раніше мали суперечки з президентом США Дональдом Трампом через війну в Ірані.

У Конгресі США план Пентагону вже наразився на жорстку критику.

"Скорочення чисельності військ на 25 тисяч осіб є неприйнятним у жодному разі. Неможливо забезпечити стримування Росії задешево", - заявив один із представників Республіканської партії.

Процедура та строки ухвалення рішення

Рішення щодо військової присутності ухвалюється в межах шестимісячного огляду сил у Європі, про який Пентагон оголосив у червні. Високопоставлений представник Міністерства оборони США пояснив, що ця перевірка потрібна, щоб "забезпечити відповідність нашої позиції здоровому глузду стратегії президента Трампа "Америка понад усе"".

Керівник Європейського командування США та верховний головнокомандувач сил НАТО генерал ВПС Алексус Грінкевич має надати свій аналіз міністру оборони Піту Гегсету сьогодні, 18 вересня.

В аналізі окреслять чотири можливі варіанти дій, які охоплюють скорочення сухопутних, авіаційних та морських сил або ж передислокацію частини підрозділів на східний фланг НАТО.

Остаточні рекомендації Гегсет отримає 6 листопада і представить їх президенту США. Наразі жодних остаточних рішень чиновники ще не ухвалили.