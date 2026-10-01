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США не запросили низку ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО, - Politico

09:45 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
США не запросили низку ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО, - Politico Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
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Пентагон не запросив Велику Британію, Францію та країни Балтії на зустріч щодо майбутнього НАТО. Це викликало занепокоєння серед дипломатів через можливе посилення розколу всередині Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами шести дипломатів, обізнаних із підготовкою зустрічі, захід у Польщі, який організовує заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, фактично стане робочою групою для обговорення майбутнього НАТО.

Однак Велика Британія, Франція та країни Балтії, які мають значні оборонні бюджети й відіграють важливу роль в Альянсі, не отримали запрошень, через що їхні представники намагаються з’ясувати причини такого рішення, зазначили у виданні.

Дипломати побоюються, що адміністрація США може віддавати перевагу окремим союзникам, що ще більше посилить розбіжності всередині НАТО.

"Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого", - наголосив представник однієї з виключених країн-союзників.

Білий дім не відповів на запит видання про коментар, а Пентагон відмовився від нього.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США розглядають план масштабного скорочення своєї військової присутності в Європі, що може передбачати виведення десятків тисяч солдатів, а також авіації, кораблів та озброєння.

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