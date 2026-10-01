США не запросили низку ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО, - Politico

Пентагон не запросив Велику Британію, Францію та країни Балтії на зустріч щодо майбутнього НАТО. Це викликало занепокоєння серед дипломатів через можливе посилення розколу всередині Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами шести дипломатів, обізнаних із підготовкою зустрічі, захід у Польщі, який організовує заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, фактично стане робочою групою для обговорення майбутнього НАТО.

Однак Велика Британія, Франція та країни Балтії, які мають значні оборонні бюджети й відіграють важливу роль в Альянсі, не отримали запрошень, через що їхні представники намагаються з’ясувати причини такого рішення, зазначили у виданні.

Дипломати побоюються, що адміністрація США може віддавати перевагу окремим союзникам, що ще більше посилить розбіжності всередині НАТО.

"Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого", - наголосив представник однієї з виключених країн-союзників.

Білий дім не відповів на запит видання про коментар, а Пентагон відмовився від нього.