США не пригласили ряд ключевых союзников на встречу, посвященную будущему НАТО, - Politico
Пентагон не пригласил Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу, посвященную будущему НАТО. Это вызвало беспокойство среди дипломатов из-за возможного усиления раскола внутри Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам шести дипломатов, осведомленных о подготовке встречи, мероприятие в Польше, которое организует заместитель министра обороны США Элбридж Колби, фактически станет рабочей группой для обсуждения будущего НАТО.
Однако Великобритания, Франция и страны Балтии, обладающие значительными оборонными бюджетами и играющие важную роль в Альянсе, не получили приглашений, из-за чего их представители пытаются выяснить причины такого решения, отметили в издании.
Дипломаты опасаются, что администрация США может отдавать предпочтение отдельным союзникам, что еще больше усугубит разногласия внутри НАТО.
"Мы делаем все, что от нас требуют. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока не сообщили многое", - подчеркнул представитель одной из исключенных стран-союзников.
Белый дом не ответил на запрос издания о комментарии, а Пентагон отказался от него.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США рассматривают план масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе, что может предусматривать вывод десятков тысяч солдат, а также авиации, кораблей и вооружения.