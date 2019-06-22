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США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану

Новини » Політика    22.06.2019 - 00:54
США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану
Ілюстративне фото (unmultimedia.org)

Засідання може пройти 24 червня

Вашингтон запросив проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Наголошується, що збори запропоновано провести у понеділок, 24 червня, за закритими дверима.

За словами джерел, Сполучені Штати мають намір винести на розгляд РБ ООН недавні інцидентів з танкерами в Ормузькій протоці.

Видання зазначає, що черговим витком ескалації у відносинах між Вашингтоном і Тегераном став інцидент в Ормузькій протоці, де 13 червня на двох танкерах (норвезька Front Altair і японський Kokuka Courageous) сталися вибухи. США звинуватили в нападі на Іран.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник.

Нагадаємо, вранці 20 червня в Ірані заявили про знищення безпілотного літального апарату Сполучених Штатів в південній провінції Хормозган. Іранські військові стверджували, що безпілотник увійшов в повітряний простір країни. Однак, представник Центрального командування збройних сил США капітан Білл Урбан тоді спростував факт знищення американського безпілотника у повітряному просторі Ірану.

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