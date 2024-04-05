США запропонують РФ підтримати в ООН резолюцію про нерозміщення ядерної зброї в космосі

"Ми чули, як президент Путін сказав, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі", - заявив речник Білого дому Джон Кірбі в четвер.

"Ми з нетерпінням чекаємо, що Росія проголосує за цю резолюцію. Не повинно бути жодних причин, чому б ні, і якщо вони це зроблять, то я думаю, що це має відкрити кілька справді законних запитань до пана Путіна про те, які його справжні наміри", - додав він.

У резолюції, авторами якої є США та Японії, підкреслюється, що країни "не повинні розробляти ядерну зброю чи будь-які інші види зброї масового знищення, призначені для розміщення на орбіті".

Якщо пропозицію буде прийнято, це підтвердить очікування, що країни повинні "повністю виконувати" свої зобов’язання згідно з Договором про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті.

За словами Кірбі, резолюцію буде винесено на голосування наступного тижня. Росія як постійний член Ради безпеки має право вето. Один з її дипломатів у березні вже заявляв, що проєкт є "пропагандистським трюком" Вашингтона.

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі