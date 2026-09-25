США запропонували зустріч у тристоронньому форматі в Еміратах, - Зеленський

Американська сторона ініціювала переговори з Україною у тристоронньому форматі - і вже визначилась із місцем проведення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
США запропонували провести підготовчу зустріч на технічному рівні - у тристоронньому форматі.
"Щодо трьохсторонньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в трьохсторонньому форматі зустрітися на технічному рівні", - заявив президент.
Місцем проведення американська сторона визначила Об'єднані Арабські Емірати. Зараз Україна чекає від Вашингтона пропозиції щодо дати.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло: країни Близького Сходу вже контактували з Росією щодо перемир'я в Чорному морі. Зеленський тоді підтвердив, що Київ очікує на результати цих контактів.