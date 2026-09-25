США предложили встречу в трехстороннем формате в Эмиратах, - Зеленский

США предложили провести подготовительную встречу на техническом уровне - в трехстороннем формате.

"Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила ее подготовить и в трехстороннем формате встретиться на техническом уровне", - заявил президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский назвал место трехсторонней встречи (инфографика РБК-Украина)

Местом проведения американская сторона определила Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас Украина ждет от Вашингтона предложения по дате.