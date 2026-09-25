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США предложили встречу в трехстороннем формате в Эмиратах, - Зеленский

12:15 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Американская сторона инициировала переговоры с Украиной в трехстороннем формате - и уже определилась с местом проведения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

США предложили провести подготовительную встречу на техническом уровне - в трехстороннем формате.

"Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила ее подготовить и в трехстороннем формате встретиться на техническом уровне", - заявил президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский назвал место трехсторонней встречи (инфографика РБК-Украина)

Местом проведения американская сторона определила Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас Украина ждет от Вашингтона предложения по дате.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало: страны Ближнего Востока уже контактировали с Россией по поводу перемирия в Черном море. Зеленский тогда подтвердил, что Киев ожидает результатов этих контактов.

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