США запропонували Україні минулого тижня два проекти документів, - джерело

Минулого тижня, 19 листопада, до Києва приїхала американська делегація на чолі з близьким товаришем віце-президента Джей Ді Венса, Деніелем Дрісколлом – міністром сухопутних військ, щоб обговорити цей план.

Протягом трьох днів американські перемовники провели в Києві низку зустрічей із політичним та військовим керівництвом України, а також із європейськими послами. За даними The Guardian, Трамп офіційно призначив Дрісколла своїм "спеціальним представником" для просування мирного плану.

Спочатку був озвучений ультиматум

"До нас приїхали з ультиматумом: якщо до 27 листопада ви не підтримаєте цей план – далі, будь ласка, самі з європейцями, ми все зупинимо – і постачання зброї, і розвіддані. Обрізаємо все. У перший день візиту їхня риторика була дуже жорстка, щоправда, потім вона трохи пом’якшилась", – розповідає одне з інформованих джерел РБК-Україна.

Цей ультиматум виданню підтвердили й інші співрозмовники. Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що оскільки "Україна втрачає території", то День подяки 27 листопада "є відповідним моментом для Києва погодитися на мирну угоду". Росіянам при цьому він пригрозив новими "дуже потужними" санкціями.

За даними видання, Дрісколл приїхав до Києва для обговорення двох проектів документів. Один із них – це комплексний документ з 28 пунктів, які уже були опубліковані Axios. У ньому йдеться про різні сфери українсько-російського врегулювання – починаючи від територій і закінчуючи умовами реінтеграції Росії у світову економіку.

Це не фінальний документ, а радше матеріал, який був переданий українській стороні для обговорення. Саме ці 28 пунктів й стали предметом учорашніх переговорів у Женеві між українською та американською делегаціями і, ймовірно, вони вже зазнали змін.

Що відомо про другий документ

Інший – додатковий документ – під назвою "Рамкова угода щодо гарантій безпеки для України", яка, як зазначено у її тексті, створена "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За інформацією РБК-Україна, ця рамкова угода містить три пункти.

Перший із них передбачає, що у разі повторної збройної атаки з боку РФ на Україну президент США може застосувати "збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні й дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними".

Другим пунктом прописано, що члени НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов’язуються діяти узгоджено зі США. І в третьому пункті зазначається, що така рамкова угода буде діяти протягом десяти років, з можливістю продовження.

Як і у випадку з 28 пунктами, ця рамкова угода про гарантії безпеки від США не є фінальною – вона також, імовірно, зазнає корекції.