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США запропонували Словаччині гелікоптери з великою знижкою після передачі Україні МіГ-29

Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою у дві третини після того, як Братислава відправить в Україну свої списані винищувачі МІГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя у Facebook.

Надь повідомив, що в рамках угоди Словаччина заплатить 340 млн доларів протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад 1 млрд доларів. Решта буде покрита в рамках програми США з іноземного військового фінансування.

За його словами, угода включає деталі, навчання і більше 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

"Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів у нас зараз немає, тож це буде абсолютно нова боєздатність", - написав він.

При цьому Надь повідомив, що після передачі МіГів та частини системи ППО "Куб" угода буде схвалена на рівні уряду.

Нагадаємо, Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29 та зенітні ракетні комплекси "Куб".

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