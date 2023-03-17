Кабмін затвердив угоду про передачу Україні МіГ-29 від Словаччини

Кабінет міністрів сьогодні, 17 березня, підтримав проект угоди про передачу Україні винищувачів МІГ-29 від Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

"Уряд Словаччини сьогодні схвалив відправку 13-и МіГ-29 в Україну. Зі свого боку, під час засідання Кабміну ми затвердили проект угоди, необхідної для передачі літаків. Працюємо оперативно та злагоджено, щоб наші військові якнайшвидше отримали нові "крила", - написав глава уряду.

Він також подякував словацькому прем'єру Едуарду Хегеру за підтримку України у війні з Росією.