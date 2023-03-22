США предложили Словакии вертолеты с большой скидкой после передачи Украине МиГ-29

Соединенные Штаты предложили Словакии продать 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой в две трети после того, как Братислава отправит в Украину свои списанные истребители МиГ-29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя в Facebook.
Надь сообщил, что в рамках сделки Словакия заплатит 340 млн в долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более 1 млрд долларов. Остальная часть будет покрыта в рамках программы США по иностранному военному финансированию.
По его словам, сделка включает в себя детали, обучение и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II.
"Данное предложение очень выгодное и значительно увеличит оборонный потенциал Словацкой Республики. Боевых вертолетов у нас сейчас нет, так что это будет совершенно новая боеспособность", - написал он.
При этом Надь сообщил, что после передачи МиГов и части системы ПВО "Куб" соглашение будет одобрено на уровне правительства.
Напомним, Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29 и зенитные ракетные комплексы "Куб".
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