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США предложили Словакии вертолеты с большой скидкой после передачи Украине МиГ-29

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты предложили Словакии продать 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой в две трети после того, как Братислава отправит в Украину свои списанные истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя в Facebook.

Надь сообщил, что в рамках сделки Словакия заплатит 340 млн в долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более 1 млрд долларов. Остальная часть будет покрыта в рамках программы США по иностранному военному финансированию.

По его словам, сделка включает в себя детали, обучение и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

"Данное предложение очень выгодное и значительно увеличит оборонный потенциал Словацкой Республики. Боевых вертолетов у нас сейчас нет, так что это будет совершенно новая боеспособность", - написал он.

При этом Надь сообщил, что после передачи МиГов и части системы ПВО "Куб" соглашение будет одобрено на уровне правительства.

Напомним, Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29 и зенитные ракетные комплексы "Куб".

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