У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за рахунок союзників, - WSJ

Сенатори Республіканської партії США розробили механізм, як озброїти Україну американською зброєю за рахунок європейських союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт Peace Act, який передбачає створення спецфонду, який би наповнювали європейські союзники України для оплати американської зброї.
Законопроєкт передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США для прийому грошей від союзників.
Ці кошти очільник Пентагону зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам для поповнення запасів США, щоб вони могли продовжувати постачати зброю в Україну.
Сенатори очікують, що фонд збиратиме від 5 до 8 млрд доларів на рік, а його основними донорами можуть бути Німеччина та Британія.
За словами Вікера, Peace Act дає президенту США Дональду Трампу та союзникам додаткову можливість прискорити постачання військової допомоги Україні за рахунок наявних американських запасів.
"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія становить для США і НАТО", - зазначив сенатор.
Вікер обговорював законопроєкт з Білим домом, який в цілому сприйняв цю ідею позитивно, повідомили WSJ його помічники.
Автори Peace Act сподіваються, що він може бути ухвалений до кінця 2025 року в межах щорічного законопроєкту про оборонну політику, який готує очолюваний Вікером Комітет Сенату з питань збройних сил.
Нагадаємо, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Так, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.
Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, зокрема Швеція, Данія та Німеччина.
Водночас до ініціативи не приєднаються Угорщина, Чехія, Італія та Франція.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
Як повідомляли ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
Як розповів посол США при НАТО Метью Вітакер, США прагнуть швидко постачати озброєння Україні відповідно до плану президента Дональда Трампа щодо закупівлі зброї Європою. Також розглядають можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів.