США запропонували Німеччині вивести з-під санкцій "дочку" "Роснефти", - Bloomberg

За даними джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила німецьку владу про те, що розглядає можливість надання обмеженої, невідновлюваної генеральної ліцензії для компанії Rosneft Deutschland. Німецькі чиновники вже аналізують пропозицію і планують представити свої висновки найближчими днями.

Один зі співрозмовників журналістів уточнив, що міністр економіки Німеччини Катерина Райх має намір обговорити цю тему на зустрічі міністрів енергетики та екології G7, яка відбудеться цього тижня в Торонто.

Як пише Bloomberg, така тимчасова домовленість дала б змогу знизити ризик того, що санкції вплинуть на роботу німецьких нафтопереробних підприємств, однак водночас посилюється тиск на Берлін - йому необхідно до березня наступного року виробити нову структуру володіння активами, яка б повністю унеможливлювала участь Росії після закінчення терміну довірчого управління.

Варто зауважити, що Rosneft Deutschland володіє частками в трьох німецьких НПЗ, на які припадає близько 12% переробних потужностей країни, включно із заводом PCK Raffinerie GmbH у Шведті під Берліном.

Запропонований США шестимісячний термін значно коротший, ніж дворічна ліцензія, видана Великою Британією минулого тижня. Без цього дозволу німецький підрозділ "Роснефти" може втратити доступ до ключових клієнтів уже 21 листопада - у дату набуття чинності нового американського пакета санкцій.

У Міністерстві економіки Німеччини повідомили Bloomberg, що перебувають у контакті з американськими відомствами і прагнуть якомога швидше врегулювати юридичні питання, однак від коментарів щодо деталей переговорів утрималися. У Rosneft Deutschland також не стали давати коментарі.