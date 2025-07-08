США запропонували Німеччині продати Україні один зі своїх Patriot, - Axios

Як розповідають чиновники, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонував Трампу, щоб Берлін придбав у Вашингтона одну батарею Patriot та надіслав її Україні. Американський лідер, зі свого боку, запропонував Берліну продати Києву саме одну зі своїх батарей. Водночас як стверджують джерела, Штати і європейські союзники розділять витрати на придбання.

"Трамп і Мерц не дійшли згоди, але, за словами чиновників, обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина надала Україні дуже велику частку своїх Patriot - навіть більше, ніж США в відносному вираженні", - пояснює Axios.