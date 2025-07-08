США запропонували Німеччині продати Україні один зі своїх Patriot, - Axios

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп запропонував Німеччині продати один зі своїх зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як розповідають чиновники, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонував Трампу, щоб Берлін придбав у Вашингтона одну батарею Patriot та надіслав її Україні. Американський лідер, зі свого боку, запропонував Берліну продати Києву саме одну зі своїх батарей. Водночас як стверджують джерела, Штати і європейські союзники розділять витрати на придбання.
"Трамп і Мерц не дійшли згоди, але, за словами чиновників, обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина надала Україні дуже велику частку своїх Patriot - навіть більше, ніж США в відносному вираженні", - пояснює Axios.
MIM-104 Patriot - мобільна система протиповітряної оборони (ППО), яка здатна перехоплювати як повітряні цілі, так і балістичні ракети на дальності до 160 кілометрів.Ця система стала одним із ключових інструментів у відбитті російських ударів дронами, крилатими й балістичними ракетами, включно з “Кинджалами”, які раніше вважалися майже невразливими.
Як писали ЗМІ, під час нещодавньої розмови з президентом Володимиром Зеленським Трамп міг пообіцяти Києву ракети для Patriot.
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