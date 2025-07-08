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США предложили Германии продать Украине один из своих Patriot, - Axios

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп предложил Германии продать один из своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как рассказывают чиновники, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал Трампу, чтобы Берлин приобрел у Вашингтона одну батарею Patriot и отправил ее Украине. Американский лидер, в свою очередь, предложил Берлину продать Киеву именно одну из своих батарей. При этом как утверждают источники, Штаты и европейские союзники разделят расходы на приобретение.

"Трамп и Мерц не пришли к согласию, но, по словам чиновников, обсуждение продолжается. Немецкие чиновники утверждают, что Германия предоставила Украине очень большую долю своих Patriot - даже больше, чем США в относительном выражении", - объясняет Axios.

 

Помощь Украине

MIM-104 Patriot - мобильная система противовоздушной обороны (ПВО), которая способна перехватывать как воздушные цели, так и баллистические ракеты на дальности до 160 километров. Эта система стала одним из ключевых инструментов в отражении российских ударов дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, включая "Кинжалы", которые ранее считались почти неуязвимыми.

Как писали СМИ, во время недавнего разговора с президентом Владимиром Зеленским Трамп мог пообещать Киеву ракеты для Patriot.

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Соединенные Штаты АмерикиФридрих МерцДональд Трамп