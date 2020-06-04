США запретят пассажирские авиарейсы из Китая с 16 июня

Департамент транспорта США выдал распоряжение о запрете китайским авиакомпаниям летать в Соединенные Штаты в связи с эскалацией торговой и дипломатической напряженности между двумя странами. Согласно документу, с 16 июня приостанавливаются пассажирские рейсы четырех китайских авиакомпаний.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Действие распоряжения распространяется на компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.

В распоряжении министерства отмечается, что США готовы пересмотреть решение, если управление гражданской авиации Китая позволит прием самолетов американских авиакомпаний на своей территории.

"Мы позволим китайским перевозчикам выполнять то же количество регулярных пассажирских рейсов, что и китайское правительство позволяет нашим", - говорится в заявлении.

Отмечается, что президент Дональд Трамп может ввести в действие это распоряжение до 16 июня.

то же время китайские перевозчики продолжают совершать рейсы в США во время пандемии.

Напомним, отношения между США и Китаем также ухудшились из-за намерений Пекина ограничить автономию Гонконга, недавно Трамп запретил въезд китайским ученым.

Кроме того, в Китае пообещали "жесткие контрмеры" в ответ на давление со стороны Вашингтона.