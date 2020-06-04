США заборонять пасажирські авіарейси з Китаю з 16 червня

Департамент транспорту США видав розпорядження про заборону китайським авіакомпаніям літати в Сполучені Штати у зв'язку з ескалацією торгової і дипломатичної напруженості між двома країнами. Згідно з документом, з 16 червня призупиняються пасажирські рейси чотирьох китайських авіакомпаній.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Дія розпорядження поширюється на компанії Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines і Xiamen Airlines.

У розпорядженні міністерства наголошується, що США готові переглянути рішення, якщо управління цивільної авіації Китаю дозволить прийом літаків американських авіакомпаній на своїй території.

"Ми дозволимо китайським перевізникам виконувати те ж кількість регулярних пасажирських рейсів, що і китайський уряд дозволяє нашим", - йдеться в заяві.

Наголошується, що президент Дональд Трамп може ввести в дію це розпорядження до 16 червня.

китайські перевізники продовжують здійснювати рейси в США під час пандемії.

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм також погіршилися через наміри Пекіну обмежити автономію Гонконгу, нещодавно Трамп заборонив в'їзд китайським вченим.

Крім того, у Китаї пообіцяли "жорсткі контрзаходи" у відповідь на тиск з боку Вашингтона.