США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - WSJ

По словам осведомленных источников, США запретят импорт российского алкоголя и морепродуктов в качестве наказания за вторжение России в Украине.

Ожидается, что президент Джо Байден сегодня подробно изложит суть новых санкций и выступит за прекращение торговых отношений с Россией. Белый дом отказался от официальных комментариев.

По данным CNBC, лишение России статуса "самой благоприятствуемой нации" означает то, что Конгресс сможет ввести тарифы на все товары российского происхождения, в том числе на водку, икру, фанеру и другие наименования.

Отметим, в прошлом году российский экспорт в США составил 29 млрд долларов, 60% которого приходилось на нефтегазовые продукты.