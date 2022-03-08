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США официально отказались от энергоносителей России. Байден подписал указ

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Вторник 08 марта 2022 22:45
США официально отказались от энергоносителей России. Байден подписал указ Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки официально запретили импорт российской нефти, природного газа и угля. Президент страны Джо Байден подписал соответствующий указ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Также указ будет предусматривает запрет на новые американские инвестиции в энергетический сектор РФ.

Как отмечал Байден, сегодня США сотрудничают со своими европейскими коллегами по уменьшению их зависимости от энергоносителей России.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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