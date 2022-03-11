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США заборонять імпорт алкоголю і морепродуктів з Росії, - WSJ

Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) сьогодні розширять санкції проти Росії. Очікується заборона на імпорт алкоголю і морепродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

За словами обізнаних джерел, США заборонять імпорт російського алкоголю і морепродуктів в якості покарання за вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що президент Джо Байден сьогодні детально викладе суть нових санкцій і виступить за припинення торговельних відносин з Росією. Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

За даними CNBC, позбавлення Росії статусу "найбільш сприятливої нації" означає Те, що Конгрес зможе ввести тарифи на всі товари російського походження, в тому числі на горілку, ікру, фанеру та інші найменування.

Відзначимо, в минулому році російський експорт в США склав 29 млрд доларів, 60% якого припадало на нафтогазові продукти.

Нагадаємо, раніше США офіційно заборонили імпорт російської нафти, природного газу та вугілля.

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