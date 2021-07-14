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США запретили ввозить в страну собак из Украины и еще сотни других государств

Автор: Сергей Пышкин

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приняли решение запретить 110 странам въезд с собаками, из-за высокого риска распространения бешенства. Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу CDC.

"Эти временные меры необходимы, чтобы обеспечить ввоз в США здоровых собак, а также защитить общественное здоровье от повторного заноса в страну вируса собачьего бешенства", - сообщает пресс-служба органа.

Как отмечают CDC, из стран с высоким риском заболевания бешенством ввозят в Америку около 6% из всех собак. Центр контроля замечает, что безразличное отношение к вакцинации животных может представлять угрозу для общества.

Стоит добавить, что Украина также попала в список стран, которым запрещено ввозить собак в США.

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Соединенные Штаты Америкибешенствоживотные