США запретили ввозить в страну собак из Украины и еще сотни других государств

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приняли решение запретить 110 странам въезд с собаками, из-за высокого риска распространения бешенства. Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу CDC .

"Эти временные меры необходимы, чтобы обеспечить ввоз в США здоровых собак, а также защитить общественное здоровье от повторного заноса в страну вируса собачьего бешенства", - сообщает пресс-служба органа.

Как отмечают CDC, из стран с высоким риском заболевания бешенством ввозят в Америку около 6% из всех собак. Центр контроля замечает, что безразличное отношение к вакцинации животных может представлять угрозу для общества.



Стоит добавить, что Украина также попала в список стран, которым запрещено ввозить собак в США.