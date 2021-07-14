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США заборонили ввозити до країни собак з України й ще сотні інших держав

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США , Середа 14 липня 2021 18:10
США заборонили ввозити до країни собак з України й ще сотні інших держав Фото: США заборонили ввозити до країни собак з України й ще сотні інших держав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) прийняли рішення заборонити 110 країнам в’їзд з собаками, через високий ризик поширення сказу. Заборона набирає чинності відсьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу CDC.

"Ці тимчасові заходи необхідні, аби забезпечити ввезення до США здорових собак, а також захистити громадське здоров’я від повторного занесення до країни вірусу собачого сказу", - повідомляє пресслужба органу.

Як зазначають CDC, з країн з високим ризиком захворювання на сказ ввозять до Америки близько 6% з усіх собак. Центр контролю зауважує, що байдуже ставлення до вакцинування тварин може становити загрозу для суспільства.

Варто додати, що Україна також потрапила до списку країн, яким заборонено ввозити собак до США.

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