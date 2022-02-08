ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США запретили въезд бывшему президенту Гондураса

Новина українською →
США, Вторник 08 февраля 2022 05:10
США запретили въезд бывшему президенту Гондураса Фото: Хуан Орландо Эрнандес, экс-президент Гондураса (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты внесли бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в список лиц, лишенных права на получение американских виз на въезд. Он обвиняется в попустительстве коррупции и иной незаконной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

По версии прокуратуры штата Нью-Йорк, на которую ссылались американские СМИ в 2020 году, Эрнандес получал взятки, привлекая военных для охраны подпольных нарколабораторий. Официальных обвинений ему предъявлено не было. Эрнандес отрицал причастность к незаконному обороту наркотиков.

В контексте борьбы с коррупцией сразу после вступления политика в должность в 2014 году в Гондурасе начались масштабные проверки и расследования в госучреждениях. Страна поднялась в рейтинге уровня коррупции правозащитной организации "Трансперенси интернэшнл" со 140-го места в 2013 году на 123-е место в 2016 году. В 2020 году республика переместилась в этом списке на 157-е место.

В июле 2021 года Госдепартамент США направил в Конгресс доклад с перечнем бывших и действующих чиновников Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, на которых Вашингтон возложил ответственность за подрыв демократических институтов и коррупцию. Под визовые ограничения попали экс-президенты Гватемалы Альваро Колом и Гондураса Порфирио Лобо, а также ряд законодателей.

"Согласно многочисленным заслуживающим доверия сообщениям средств массовой информации, Хуан Орландо Эрнандес участвовал в масштабной коррупционной деятельности, совершая или содействуя актам коррупции и обороту наркотиков, а также используя доход от незаконной деятельности для поддержки политических кампаний", - говорится в заявлении.

Госдепартамент включил экс-президента в список 1 июля 2021 года, но объявил об этом только сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности
Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка