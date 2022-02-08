США заборонили в'їзд колишньому президенту Гондурасу

Сполучені Штати внесли колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса до списку осіб, позбавлених права на отримання американських віз на в'їзд. Він звинувачується в потуранні корупції та іншої незаконної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу .

За версією прокуратури штату Нью-Йорк, на яку посилалися американські ЗМІ у 2020 році, Ернандес отримував хабарі, залучаючи військових для охорони підпільних нарколабораторій. Офіційних звинувачень йому пред'явлено не було. Ернандес заперечував причетність до незаконного обігу наркотиків.

У контексті боротьби з корупцією відразу після вступу політика на посаду у 2014 році в Гондурасі почалися масштабні перевірки і розслідування в держустановах. Країна піднялася в рейтингу рівня корупції правозахисної організації "Трансперенсі Інтернешнл" зі 140-го місця у 2013 році на 123-е місце у 2016 році. У 2020 році республіка перемістилася в цьому списку на 157-е місце.

У липні 2021 року Держдепартамент США направив до Конгресу доповідь з переліком колишніх і діючих чиновників Гватемали, Гондурасу і Сальвадору, на яких Вашингтон поклав відповідальність за підрив демократичних інститутів і корупцію. Під візові обмеження потрапили експрезидент Гватемали Альваро Колом і Гондурасу Порфіріо Лобо, а також ряд законодавців.

"Згідно з численними надійними повідомленнями засобів масової інформації, Хуан Орландо Ернандес брав участь у масштабній корупційній діяльності, здійснюючи або сприяючи актам корупції та обігу наркотиків, а також використовуючи дохід від незаконної діяльності для підтримки політичних кампаній", - йдеться в заяві.

Держдепартамент включив експрезидент в список 1 липня 2021 року, але оголосив про це тільки зараз.